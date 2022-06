Un elenco aggiornato con le migliori offerte della giornata da MediaWorld, questa è in sintesi una delle più interessanti campagne promozionali dell’ultimo periodo, pronta a dire la sua nella rivendita di elettronica, con tante occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Nell’avvicinamento alla campagna, è bene tenere a mente tutto ciò che ruota attorno alla disponibilità sul territorio. Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati senza difficoltà in ogni negozio in Italia, in modo da potervi accedere a prescindere dalla dislocazione territoriale. Nel caso in cui l’utente non volesse spostarsi dal divano di casa, avrà comunque la possibilità di fruire dei medesimi prezzi, con la certezza di ricevere la merce a domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo.

MediaWorld: questi sconti sono tra i migliori del periodo

Con la corrente campagna promozionale di MediaWorld, gli utenti si ritrovano a poter acquistare un lunghissimo elenco di smartphone a prezzi sempre più bassi e convenienti, a prescindere dalla fascia di prezzo di appartenenza. Osservando il tutto da vicino, partiamo dai più economici, come Xiaomi Redmi 9A a 109 euro, Honor 50 Lite a 195 euro, Oppo A54s a 169 euro, Realme C21Y a 108 euro, Wiko y62 a 69 euro, Wiko Y62 Plus a 79 euro, Wiko Power U20 a 119 euro, Wiko Power U10 a 99 euro o Oppo A16s a 159 euro.

Salendo di livello, è indubbio che incrociamo xiaomi 11T Pro a 579 euro, Oppo Find X3 Lite a 317 euro, Oppo Find X3 Pro a 749 euro e Oppo Find X5 Lite a 439 euro, solamente per citarne alcuni. I dettagli del volantino sono raccolti tutti online.