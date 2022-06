MediaWorld riesce a mettere letteralmente alle strette Unieuro, con il lancio di una campagna promozionale estremamente interessante, arricchita da numerose occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nel momento in cui deciderete di avvicinarvi al mondo della tecnologia generale.

Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari, con l’aggiunta del più completo sito di e-commerce nazionale. Quest’ultimo permette a tutti di ricevere tranquillamente la merce presso il domicilio, fermo restando la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna presso la propria abitazione.

MediaWorld: questi sono i nuovi sconti del momento

La nuova campagna promozionale di MediaWorld riesce a mettere alle strette tutte le realtà del settore, proponendo un meccanismo molto amato e richiesto dal pubblico, che prevede la possibilità di godere di uno sconto fisso subito, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo.

L’idea è quella di fornire all’utente la possibilità di recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, aggiungere al carrello praticamente ciò che vuole, e poi godere di una riduzione stabilita immediatamente sul medesimo scontrino, direttamente proporzionale alla spesa raggiunta. Più precisamente parliamo di sconti di 50, 75, 150 o 400 euro, nel momento in cui verranno superati 500, 750, 1000 e 2000 euro.

Il volantino offre davvero la più ampia possibilità di scelta, per questo motivo consigliamo caldamente di osservare il meccanismo da vicino, direttamente sul sito ufficiale di MediaWorld, così da conoscere ogni singolo sconto effettivamente raggiungibile.