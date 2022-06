Prodotti ritirati: non più alimenti, ora il pericolo si nasconde nei prodotti di bellezza

I prodotti ritirati (alimentari) continuano ad esserci, sia chiaro. L’attenzione però ora si sposta su tutti quegli articoli di bellezza che fino ad oggi sono passati inosservati. Proprio così, perché persino una crema per il viso può diventare pericolosa nel 2022. Di quale stiamo parlando? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Prodotti ritirati: attenti a ciò che mettere sulla pelle!

La catena Coop ha lanciato l’allarme: due noti prodotti presentano delle irregolarità piuttosto pericolose.

Olio per bambini

Si parla del Weleda Baby Olio Extra Delicato Calendula, Senza profumazione, flacone da 200 ml molto usato dalle mamme per via della sua formulazione delicata e naturale. I lotti coinvolti sono:

Lotti di produzione: H1201-J0202 – EAN: 4001638096560

– EAN: 4001638096560 Date di scadenza (o termine minimo di conservazione): 05-2024 e 07-2024

La ragione del ritiro è la possibile presenza di micro-goccioline di acqua all’interno dell’olio per bambini. Ciò potrebbe far sviluppare microorganismi non compatibili con la pelle delicata soprattutto dei neonati. ATTENZIONE: verranno emessi i rimborsi anche senza lo scontrino.

Siero per viso

Il secondo prodotto di bellezza è il siero in ampolle di vetro Vichy Liftactive, usato per migliorare la pelle del viso, come antirughe, antietà e rassodante. Ecco i lotti che sono stati ritirati per precazione vista la pericolosità in caso di utilizzo.

Ampolle di vetro da 1,5 ml. – formato campione

1,5 ml – conf. 30×1,8 ml

conf. 10×1,8 ml

Il richiamo è avvenuto semplicemente per garantirne la sicurezza. Le ampolle sono infatti in vetro e se non stoccate correttamente possono diventare più fragili. Il rischio è che l’utilizzatore non riesca ad aprirle correttamente.

A ogni modo, nel caso in cui servisse, vi è un Numero Verde da chiamare, in caso di necessità: 800 916 481. È stata istituita una linea apposita per offrire informazioni e anche per comunicare le modalità per richiedere il rimborso e/o la sostituzione gratuita del prodotto.