Un volantino da pazzi vi attende in questi giorni da Coop e Ipercoop, gli utenti si ritrovano finalmente ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti dalla qualità ben superiore alle aspettative, con un risparmio che va ben oltre quanto si sarebbe mai ipotizzato.

Gli sconti comprendono le più svariate categorie merceologiche, e riescono comunque a far sognare anche gli utenti più restii all’acquisto, i quali comunque sono pronti per riuscire a spendere poco, anche senza muoversi dal divano di casa propria. Avete capito bene, alcuni sconti sono stati attivati anche online sul sito ufficiale, in modo da poter godere della spedizione gratuita, nel caso in cui l’ordine avesse un valore superiore ai 19 euro.

Ricevete gratis sul vostro smartphone i codici sconto Amazon, scopriteli in esclusiva a questo indirizzo.

Coop e Ipercoop: le offerte sono tra le migliori

Con Coop e Ipercoop non si scherza assolutamente, la nuova campagna promozionale riesce a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, in particolar modo smartphone dai prezzi inferiori ai 450 euro, garantendo ugualmente ottime prestazioni generali.

I prodotti in questione sono più che altro legati a Galaxy S20 FE, un modello che ha fatto la storia degli ultimi anni, con processore Qualcomm Snapdragon, senza dimenticarsi di Xiaomi Mi 10T, Galaxy A32 o anche di Galaxy A52. Sempre nello stesso volantino, sono disponibili anche alternative importanti dai prezzi più elevati, ma forse troppo vicini ai listini del periodo, di conseguenza non si consiglia l’acquisto di, ad esempio, un Galaxy Z Fold3 alla cifra finale di 1849 euro.