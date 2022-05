I nuovi sconti del volantino Comet possono davvero far impazzire gli utenti, mettendo a tutti gli effetti sul piatto una serie di prezzi incredibilmente bassi e risparmiosi, pensati per invogliare anche il più restio consumatore all’acquisto di un prodotto di tecnologia.

La campagna promozionale segue i binari di tutte le soluzioni precedenti, ciò sta a significare che i prezzi sono bassi sia in negozio che online sul sito ufficiale, in modo da avere la possibilità di accedere alle ottime riduzioni anche dal divano di casa propria, con consegna gratuita per tutti gli ordini che hanno un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: nuove offerte con tantissimi prezzi bassi

Con il volantino Comet è facile pensare di spendere poco, data la presenza di un numero particolarmente elevato di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con i quali gli utenti possono davvero pensare di confrontarsi, sempre nell’ottica di spendere il minimo indispensabile.

All’interno della campagna trovano comunque posto dispositivi dalla qualità elevata, il maggiormente rappresentativo del mondo Android è senza dubbio il Samsung Galaxy S21 FE, acquistabile a soli 449 euro, ed impreziosito da specifiche di alto livello, oltre che dalla recentissima commercializzazione sul territorio. In alternativa, volendo invece virare verso il mondo Apple, la scelta potrà ricadere su Apple iPhone 11, il cui prezzo finale di 599 euro, risulta essere più che adeguato, se confrontato con la sua commercializzazione vecchia ormai di un paio di anni.