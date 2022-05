FIAT: continuano le lamentele, ecco alcune auto piene di difetti

Da sempre orgoglio della nazione italiana, il marchio Fiat continua a produrre su grande scala tantissimi autoveicoli che vengono esportati in tutto il mondo. Con riferimento particolare al futuro, Fiat si sta occupando della riduzione delle emissioni, portando avanti il suo processo di elettrificazione alla grande. Secondo quanto riportato però tantissimi utenti starebbero ravvisando dei problemi all’interno delle auto più vendute del colosso italiano.

In molti, soprattutto tra i proprietari delle auto di Fiat, avrebbero lamentato delle problematiche persistenti, le quali fortunatamente potrebbero risultare marginali secondo le testimonianze. Ricordiamo infatti che Fiat risulta una delle aziende da record per quanto riguarda le vendite in tutto il paese, anche se i difetti continuano a spuntare fuori come funghi.

Fiat: alcuni proprietari delle 500 X avrebbero lamentato delle problematiche interne all’automobile

Secondo le ultime testimonianze riportate da diversi utenti in possesso di una Fiat 500 X, ci sarebbero delle problematiche davvero fastidiose da risolvere all’interno dell’auto. Se esternamente tutto sembra perfetto, ecco che emergerebbero delle problematiche molto diffusa soprattutto per quanto riguarda alcuni difetti al radar e alla telecamera frontale.

Questo è quanto riferito dall’assistenza, la quale si sarebbe ritrovata di fronte a queste problematiche vista l’ampia richiesta di riparazione per quanto riguarda il cruise control. In molti infatti hanno riferito che il sistema ad attivo non ha mai funzionato all’interno della loro auto. Altri invece avrebbero lamentato il problema della condensa all’interno dei fari fendinebbia, mentre altri ancora avrebbero parlato di uno strano rumore all’accensione che durerebbe per i primi 10 secondi. Non sarebbero esenti da problematiche inoltre per quanto riguarda il rumore in frenata in discesa o in sterzata.