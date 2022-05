Iliad offre due soluzioni: Giga 120 e fibra con 5 Gigabit, si parte da 9,99 euro al mese

Lo scontro tra i vari gestori è entrato nel vivo visto che il periodo estivo si avvicina pian piano col passare del tempo. Ci sono delle realtà che ormai risultano molto affermate, le quali stanno provando a tenere alla larga tutte quelle case produttrici che cercano in ogni modo di avvicinarsi pian piano.

Iliad è uno dei provider più in voga al momento, soprattutto grazie alle sue offerte che ormai non comprendono più solo la telefonia mobile. Tutti coloro che in casa propria avevano bisogno di un nuovo abbonamento per quanto riguarda Internet con tutto incluso con anche le chiamate, sono infatti felici di accogliere l’ultima proposta lanciata ormai qualche mese fa. Non esiste infatti più solo la gamma di offerte che riguardano il 5G, ma anche quelle che offrono la fibra ottica ogni mese.

Iliad: queste sono le migliori offerte che potevate ottenere tra fibra ottica e 5G

La promozione in fibra include tutto con la connessione Internet a 5 gigabit, sfruttando il prezzo di 15,99 € al mese per sempre per chi è già cliente con la SIM. In caso contrario si pagheranno 23,99 € al mese per sempre. Segue poi l’offerta storica, quella che tutti conoscono e che ogni mese permette di avere 120 giga con connessione 5G gratuita, minuti ed SMS senza limiti. Il costo mensile è di soli 9,99 € al mese per sempre.

Proprio a causa del 5G però Iliad avrebbe ricevuto ultimamente una multa dall’antitrust. Sarebbero arrivate infatti sanzioni per 1,2 milioni di euro a causa di poca trasparenza, la quale sarebbe stata dettata da alcune informazioni non concesse al pubblico in merito al nuovo standard di rete.