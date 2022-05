Iliad: le due offerte migliori tra fibra a 15 euro e 5G gratis ogni mese

Iliad in questo momento si sta ritrovando a gestire un momento fortemente concitato, sia in positivo che in negativo. Infatti il nostro gestore ha dovuto affrontare delle problematiche non di poco conto, le quali riguardano alcuni rapporti con i clienti ma soprattutto con l’antitrust che sembrerebbe aver preso di mira il gestore.

Proprio ultimamente infatti sarebbe arrivata una nuova multa che avrebbe coinvolto il gestore, il quale sarebbe risultato colpevole ancora una volta di poca trasparenza. Venendo invece alle note liete del momento di concitazione sopra citato, si può parlare di due offerte strepitose che stanno facendo il loro corso rispettivamente nel settore mobile e nel settore fisso.

Iliad in questo momento detiene due offerte strepitose in fibra ottica e per il 5G

Come molti avranno avuto occasione di vedere anche dalle pubblicità in TV, Iliad sta offrendo la sua fibra ottica ad un prezzo incredibile. Il primo abbonamento fisso dell’azienda viene fuori con 15,99 € mensili per tutti coloro che sono già clienti sullo smartphone.

Contrariamente, il prezzo salirà a 23,99 € al mese, anche in questo caso bloccato per sempre. Ricordiamo che la promo comprende chiamate senza limiti verso tutti e la fibra ottica alla velocità record di 5 gigabit.

Per quanto riguarda invece la promozione che riguarda il mondo mobile, si tratta della Giga 120. La promozione in questione risulta forse la migliore in giro al momento, visto che permette di avere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto 120 giga di traffico dati utilizzando il 5G per soli 9,99 € al mese per sempre.