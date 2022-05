Carrefour racchiude all’interno dell’ultimo volantino una nuovissima serie di offerte molto speciali, corredate da prezzi bassissimi e da prodotti sempre più interessanti, con la possibilità di approfittare di riduzioni importanti, senza dover sottostare a perdite in termini qualitativi.

Il volantino convince in quanto, oltre alla qualità degli sconti, risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente ovunque sul territorio, e prevedono le classiche condizioni di vendita, quindi no brand con garanzia di 24 mesi.

Carrefour: le nuove offerte sono da non credere

Sconti molto interessanti vi attendono in questi giorni da Carrefour, la nuova campagna promozionale focalizza la propria attenzione sul mondo degli smartphone, convincendo coloro che sono alla ricerca di un prodotto economico, all’acquisto dell’ottimo Xiaomi redmi 9A, il cui prezzo comunque non supera i 94,90 euro.

Il modello in questione non garantisce chiaramente prestazioni di alto livello, arrivando difatti a proporre un processore quad-core, 2GB di RAM e 64GB di memoria interna, passando per un ampio display da 6,53 pollici di diagonale, ed una batteria da 5000mAh, più che soddisfacente per una autonomia che supera di gran lunga le aspettative generali.

Il volantino, lo ricordiamo, è attivo solamente nei negozi fisici, e comunque tutti gli acquisti sono corredati dalla garanzia di 24 mesi, in modo da riuscire a garantire la riparazione gratuita per ogni singolo difetto di fabbrica, non i danni accidentali causati.