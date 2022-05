Un volantino davvero spaziale vi attende in questi giorni nei vari punti vendita di casa Bennet, con la possibilità di approfittare di prezzi sempre più bassi e convenienti, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Avete capito bene, con Bennet tutti gli utenti hanno la possibilità di scoprire quali sono i migliori prezzi bassi dell’anno, con accesso immediato in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. Dovete sapere, inoltre, che tutti gli smartphone inclusi nel catalogo sono distribuiti no brand, ovvero gli aggiornamenti sono tempestivamente rilasciati dal produttore, e che sopratutto sono corredati da una eccellente garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Bennet: il nuovo volantino mette alle strette tutti

Le occasioni per risparmiare in casa Bennet sono davvero tantissime, e pronte a spingere gli utenti all’acquisto, anche di uno smartphone con sistema operativo iOS. Il modello da non perdere assolutamente di vista, è chiaramente l’ottimo Apple iPhone 13, l’ultimo top di gamma dell’azienda, in vendita a 789 euro nella variante che prevede 128GB di memoria interna. Sempre nello stesso ambito, troviamo anche l’ottimo iPhone 11, disponibile a 549 euro.

Le uniche alternative preposte da Bennet sono legate più che altro a smartphone di fascia intermedia, più tendente verso il basso, come Galaxy A12 a 169 euro, ma anche Redmi 9AT, il cui prezzo si aggira sui 99 euro. Per i dettagli e le nuove offerte speciali del volantino, raccomandiamo caldamente di aprire le pagine seguenti.