Euronics pare essere davvero inarrestabile e pronta a battagliare con i più importanti rivenditori del nostro paese, data la presenza di sconti assolutamente interessanti, applicati sui migliori smartphone e prodotti di tecnologia generale.

Il risparmio è assolutamente di casa in ogni singolo negozio in Italia, è bene ricordare infatti che gli acquisti potranno essere completati in esclusiva nei singoli punti vendita, ma non direttamente sul sito ufficiale. In parallelo, avvicinandosi ad Euronics, sarà comunque possibile pensare di approfittare della rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Euronics: offerte e prezzi sempre più interessanti

Con il volantino Euronics gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare al massimo su ogni singolo prodotto effettivamente acquistato, i prezzi sono bassi e convenienti, oltre che pronti per soddisfare le esigenze anche dei più restii all’acquisto.

Avvicinandoci il più possibile alle riduzioni, notiamo la presenza di una coppia di offerte da non perdere assolutamente di vista, quali sono legate a smartphone Apple di ultima generazione. I due modelli in questione sono iPhone 11, disponibile a 599 euro, ma anche iPhone 12, la scorsa generazione della serie più amata dagli italiani e non solo, al prezzo finale di 779 euro.

Tutte le restanti offerte e promozioni sono invece fondate su smartphone Android, rappresentati da Redmi Note 11, Redmi Note 10 5G, Oppo A94 o anche Realme C31, i cui prezzi comunque si aggirano al di sotto dei 300 euro circa.