Truffa Instagram: dei 10.000 euro neanche l'ombra, quella dei Bitcoin è una frode!

Mentre noi passiamo ingenuamente ore e ore su Instagram senza sapere cosa stia effettivamente accadendo dall’altra parte del mondo, gli hacker studiano a pennello le frodi più efficaci per colpire gli utenti. Tra le ultime emerse vi è appunto la truffa Instagram. L’obiettivo è lo stesso di sempre, cambia solamente la tecnica di persuasione.

Innanzitutto cosa sono i Bitcoin? Ai giorni d’oggi lo sappiamo tutti, o quasi. Trattasi di criptovalute, ovvero un sistema di pagamento valutario internazionale creato nel 2009 da un inventore anonimo. D’altronde, come dice il sito laleggepertutti.it: “in Italia non c’è una legge che vieti di fare acquisti avvalendosi di moneta digitale; questo significa che comprare in criptovalute è legale, nonostante questi ‘soldi virtuali’ non siano ancora riconosciuti da alcuna legge“.

La truffa Instagram ha inizio da un post che mostra un conto di più di 10.000 euro. Nella didascalia si legge: “Ciao amici e famiglia, sono così felice per il nuovo investimento indovina cosa ho appena investito con questa signora? Nel mining di Bitcoin ho investito 500€ e ho recuperato 10.000€ in sole 2 ore. Questo è reale e legittimo, credetemi questa signora ha il migliore trading. Io sono venuto a condividere la mia testimonianza e voglio che tu provi ora e vedi come funziona. Non perdere questa opportunità, inviale un messaggio di testo diretto a @… e inizia. Non dimenticare di ringraziarmi più tardi quando inizi a fare davvero soldi con il mio mentore.”

Fate attenzione! Nulla di ciò che si legge è vero, l’unico obiettivo è rubare il profilo delle vittime per poi condividervi Storie e post. Dunque se vi arriva un messaggio su Instagram come quello riportato precedentemente, non rispondete né inserite dati personali.