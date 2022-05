A meno di una settimana dal debutto ufficiale della quarta stagione di Stranger Things, Netflix ha deciso di fare un regalo a tutti i fan della serie. Il colosso dell’intrattenimento ha condiviso i primi 8 minuti della nuova stagione.

Il filmato è disponibile su YouTube e permette di immergersi nuovamente nelle atmosfere della serie incentrata su Undici e sui suoi amici. Il debutto del Volume 1 della quarta stagione di Stranger Things è fissato per il 27 maggio. Per poter scoprire come si concluderà la stagione, invece, bisognerà aspettare il primo luglio per il Volume 2.

Le due parti però non conterranno un numero uguale di episodi. A partire dal 27 maggio saranno disponibili i primi 7 episodi mentre il Volume 2 conterrà gli episodi finali 8 e 9. Il motivo è che si tratterà di episodi lunghi, che potranno assomigliare a dei veri e propri film.

La nuova stagione della storia creata dai Fratelli Duffer sarà ambientata a sei mesi di distanza dalla battaglia di Starcourt, la sfida vista nel finale terza stagione. I protagonisti stanno ancora facendo i conti con quell’esperienza terrificante che ha portato terrore e distruzione a Hawkins.

Nonostante possa sembrare tutto finito, il Sottosopra nasconde ancora molte minacce pronte ad invadere il nostro mondo. Questa situazione imporrà al gruppo di riunirsi e cercare di sventare, ancora una volta, l’attacco dei mostri.