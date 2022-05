Scegliere cosa guardare in streaming spesso non è facile. Le nuove produzioni sono tante così come le piattaforme disponibili. Per evitare di sbagliare e quindi ritrovarsi a guardare qualcosa che potrebbe non piacere, è meglio affidarsi ad un prodotto che conosciamo bene.

Per questo motivo, sequel e spin-off sono sempre più diffusi e stanno caratterizzando sia il mondo dei film che delle serie TV. I contenuti originali di certo non mancano, ma aumentano anche quelli legati in qualche modo a produzioni del passato.

Grazie al lavoro svolto dal team di JustWatch è possibile capire quali sono i principali trend nel mondo dello streaming. Le classifiche TOP 10 proposte di seguito mostrano i contenuti più apprezzati dagli utenti nella settimana compresa tra il 9 e il 15 maggio 2022.

Tra i 10 film e le 10 serie TV più apprezzate tra quelle disponibili in streaming è molto forte l’effetto nostalgia

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun No Time to Die Spider-Man: No Way Home Uncharted Avatar The Batman Mollo tutto e apro un Chiringuito Diabolik Ennio: The Maestro Ghostbuster: Legacy

TOP 10 – Serie TV in streaming

How I Met Your Father Westworld – Dove tutto è concesso This Is Us Doctor Who How I Met Your Mother Scissione Naruto Black Sails Outlander Bosch: Legacy

Al vertice della TOP 10 dei film più visti della scorsa settimana troviamo Top Gun. Complice l’imminente uscita al cinema di Top Gun: Maverick, il film del 1986 è tornato in auge. Diretto da Tony Scott, narra le vicende di Pete “Maverick” Mitchell (interpretato da Tom Cruise) impegnato per diventare pilota della Marina degli Stati Uniti.

Andando a guardare la classifica delle Serie TV, invece, la prima posizione è occupata da How I Met Your Father. La sit-com è uno spin-off di How I Met Your Mother e vede come protagonista Hilary Duff. Come per la serie originale le vicende raccontate sono quelle che hanno portato all’incontro tra la protagonista e il suo compagno.