Marvel e Disney hanno da poco rilasciato il primo trailer ufficiale di Thor: Love and Thunder. Dopo il teaser pubblicato circa un mese fa, ecco arrivare un filmato che mostra alcune scene inedite per il nuovo film dedicato al Dio del Tuono.

Come mostrato in precedenza, Thor (Chris Hemsworth) inizierà un percorso di crescita personale che lo porterà a superare gli eventi di Avengers: Endgame. Il Vichingo dello spazio si rimetterà in forma e ritroverà la fiducia in se stesso fino a che non si scontrerà con un temibile nemico.

Infatti, come si può vedere nel Trailer ufficiale, viene mostrato per la prima volta Gorr il Macellatore di Dei, interpretato da Christian Bale. L’obiettivo di questo villain è quello di eliminare tutte le divinità e spetterà a Thor il compito di fermarlo.

Thor: Love and Thunder sarà un film dalle molte sfaccettature e il nuovo trailer ufficiale sembra confermarlo

A far parte del cast troviamo anche Tessa Thompson nei panni di Valchiria e i Guardiani della Galassia interpretati da Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Vin Diesel e Bradley Cooper.

Inoltre, in Thor: Love and Thunder farà il proprio ritorno anche Natalie Portman che riprenderà il ruolo di Jane Foster. Il personaggio in questione è mostrato come degna di sollevare il Mjöllnir e quindi dotata di tutti i poteri di Thor.

Ricordiamo che il nuovo film dedicato al Dio del Tuono sarà la ventinovesima pellicola del Marvel Cinematic Universe (MCU). La data del debutto nelle sale del nuovo film MCU è fissata per il prossimo 6 Luglio.