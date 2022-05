La serie sviluppata da Netflix sul personaggio di Daredevil ha riscosso un successo inaspettato. I fan si sono innamorati delle avventure del Diavolo di Hell’s Kitchen (interpretato da Charlie Cox) impegnato a combattere il crimine nel buio.

Inoltre, è stata trasposta in maniera egregia anche la sfida contro il possente Wilson Fisk/Kingpin (interpretato da Vincent D’Onofrio). Tuttavia, trattandosi di un personaggio Marvel, i diritti appartengono a Disney e non a Netflix. La casa di Topolino, una volta scaduto il termine per i diritti sul personaggio ha riportato tutto sotto il proprio controllo.

L’apparizione di Matt Murdock (alter-ego di Daredevil) e Wilson Fisk nelle più recenti produzioni MCU hanno subito acceso una scintilla negli appassionati. I fan hanno sperato in una nuova serie incentrata sul Diavolo di Hell’s Kitchen e quanto pare saranno accontentati.

Daredevil è pronto a tornare con una nuova serie su Disney+, i fan non vedono l’ora di rivedere Charlie Cox e Vincent D’Onofrio sfidarsi

Stando ad una indiscrezione lanciata da Variety, Matt Corman e Chris Ord sono stati incaricati di scrivere e produrre una nuova serie su Daredevil. La produzione arriverà su Disney+ e includerà sia Charlie Cox che Vincent D’Onofrio.

Al momento, Marvel sta mantenendo il più stretto riserbo sul progetto ma l’assunzione di Matt Corman e Chris Ord sta dando il via alla produzione. I due sono famosi per la realizzazione delle serie “Covert Affairs“, “The Enemy Within“, “The Brave” e “Containment“.

Al momento non è chiaro se la nuova serie ripartirà da dove si è interrotta quella prodotta da Netflix o ci sarà un reboot del personaggio. In ogni caso, non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.