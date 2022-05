Mentre molte altre aziende stanno saltando stanno presentando i loro smartphone dal display pieghevole con ibridi tablet-smartphone, Motorola è andata in una direzione diversa facendo risorgere un classico: il Razr. Tuttavia, lo hanno dotato di un display touchscreen completo che può essere piegato a metà. Ciò è in contrasto con molte altre aziende, che stanno elaborando design diversi per i loro ibridi tablet-smartphone.

Sembrerebbe che Motorola abbia verificato che il Razr 3 è in fase di sviluppo condividendo un’immagine teaser del futuro telefono su Weibo. Questa è una buona notizia per quelli di voi che non vedono l’ora di vedere cosa Motorola può migliorare rispetto alle generazioni precedenti. Come si può vedere nell’immagine, essa raffigura il contorno di un device a conchiglia con un logo Qualcomm posizionato direttamente sopra di esso.

Motorola Razr 3 includerà lo Snapdragon 8+ Gen 1

L’immagine serve come conferma del fatto secondo cui l’imminente Razr 3 sarà alimentato dal processore più recente di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, introdotto proprio la settimana precedente. Purtroppo, a parte il fatto che un nuovo smartphone Razr sarà sviluppato con un nuovo chipset Qualcomm, non si sa molto altro, inclusa una data di lancio, in questo momento.

Abbiamo sentito una voce recente sul Razr 3 e su come potrebbe essere dotato di un display più grande, in cui Motorola potrebbe aggiornarlo da un pieghevole da 6,2 pollici a un pieghevole da 6,7 ​​pollici, e il display esterno potrebbe anche vedere un aumento di dimensioni da 2,7 pollici a 3 pollici. Questa era la voce che abbiamo sentito sul Razr 3 e su come potrebbe presentare un display più grande.