La serie Galaxy S22 è disponibile da alcuni mesi e grazie a Samsung e ai suoi aggiornamenti, i dispositivi rimangono popolari. L’azienda coreana ha svolto un ottimo lavoro con gli aggiornamenti per i suoi dispositivi in ​​generale, ma il Galaxy S22, in quanto attuale flagship, riceve un’attenzione preferenziale con aggiornamenti.

Oggi Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra. Come puoi immaginare, l’obiettivo è migliorare l’esperienza complessiva e ottimizzare e correggere specifici fastidi. Da notare, però, che l’aggiornamento è disponibile solo per i modelli Galaxy S22 che operano su architettura Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Chi possiede un modello Exynos 2200 dovrà aspettare ancora un po’ per l’aggiornamento.

Samsung Galaxy S22, migliorate alcune funzionalità

L’ultima versione di aggiornamento è identificata come S90xEXXU2AVE4. Tieni presente che la X si riferisce alla variazione del telefono. Vale la pena ricordare che l’aggiornamento è già disponibile in diversi paesi ed è molto piccolo a 350 MB. L’aggiornamento viene distribuito via etere, quindi potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che tutte le unità idonee lo ricevano. L’aggiornamento include alcune patch di sicurezza per lo smartphone. Sfortunatamente, Samsung non identifica questi difetti e afferma solo che sono stati corretti.

Inoltre, l’aggiornamento include “miglioramenti per la stabilità generale delle funzioni”. Come puoi vedere, la società ha un registro delle modifiche generico con informazioni enigmatiche. Per il momento, possiamo solo sperare che le prestazioni e l’esperienza migliorino.

Non capita tutti i giorni o i mesi che un’azienda rilascia aggiornamenti di metà mese. Tuttavia, gli smartphone della serie Galaxy S22 sono trattati in modo diverso. Inoltre, possiamo solo presumere che la società abbia scoperto qualcosa nel software precedente. Non sapremo mai se si trattava di una grave vulnerabilità o di un problema di prestazioni perché la società sta rapidamente pubblicando un aggiornamento con patch non divulgate.