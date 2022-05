L’operatore virtuale ho.Mobile, presso alcuni dei propri rivenditori, sta proponendo una nuova offerta con ben 70 GB di traffico internet al mese ad un prezzo interessante.

Si tratta, nello specifico, di una nuova variante dell’offerta a 5.99 euro al mese disponibile online, con la differenza della quantità dei GB previsti. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

ho.Mobile lancia una nuova offerta nei rivenditori

ho. 5,99 70GB comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati su rete Vodafone 4G al costo di soli 5,99 euro al mese. L’offerta è quindi attivabile soltanto nei negozi aderenti e, come la versione online con 50 Giga, è sottoscrivibile solo con portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile e altri operatori virtuali, esclusi Kena e Very Mobile.

Il costo di attivazione dell’offerta è gratuito, per cui in fase di attivazione bisogna pagare il costo della prima ricarica, da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo anticipato, oltre all’eventuale costo della SIM, che dovrebbe comunque essere gratuito. In tutte le offerte dell’operatore virtuale ho. Mobile sono inclusi i servizi accessori SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata. I servizi MMS e Segreteria Telefonica non sono previsti.

Il cliente ho. Mobile può attivare anche il servizio di autoricarica scegliendo un metodo di pagamento automatico per il rinnovo dell’offerta. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili, non dovete fare altro che visitare il sito ufficiale dell’operatore.