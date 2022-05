I nuovi sconti pensati da Unieuro, possono davvero far sognare tutti gli utenti che sono alla ricerca della perfetta occasione per mettere mano al portafoglio ed acquistare gli ultimi smartphone attualmente disponibili sul mercato.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente sotto molteplici punti di vista, poiché a tutti gli effetti i clienti possono accedere agli sconti recandosi sul sito ufficiale, nonché ovviamente in ogni negozio in Italia. Coloro che opteranno per l’e-commerce, potranno anche ottenere la spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa complessiva dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: offerte e sconti con tantissimi prezzi bassi

Gli sconti di Unieuro sono un “regalo” verso tutti gli utenti che volevano spendere sempre meno sui vari acquisti, poiché fino al 26 maggio sarà possibile fruire di una serie di riduzioni impreviste, capitanate ad esempio dalla possibilità di mettere le mani su un incredibile Samsung Galaxy S21 FE, di recentissima commercializzazione, dietro il pagamento di un contributo che non supera i 499 euro.

Volendo andare ancora di più verso la fascia alta, le occasioni fioccano toccando Xiaomi 12 a 849 euro, oppure Oppo Reno6 Pro a 599 euro, ed anche galaxy S22 Ultra in vendita a soli 1279 euro. Il medio di gamma perfetto per ogni evenienza è invece Oppo Find X3 Lite, disponibile all’acquisto a soli 469 euro, senza dimenticarsi dell’ottimo galaxy A52s, ed il suo prezzo di 289 euro.

Le offerte del volantino Unieuro non terminano assolutamente qui