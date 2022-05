Smartphone fortemente scontati da Unieuro, grazie ad un volantino che non sembra ammettere repliche sul territorio nazionale, con il quale risulta facilissimo pensare di spendere poco, godendo ugualmente di ottimi prodotti di tecnologia generale.

La campagna promozionale convince tutti con un risparmio assicurato, ma sopratutto con la più ampia disponibilità sul territorio nazionale; dovete ricordare, infatti, che gli acquisti saranno perfettamente effettuabili senza problemi o difficoltà anche sul sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la consegna gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro shock: che occasioni incredibili per tutti

Che offerte da Unieuro nel mese di Maggio, scoperti infatti tantissimi prodotti a prezzi inimmaginabili fino a poco tempo fa, con i quali sarà facile pensare di spendere poco e godere di un risparmio assolutamente invidiabile. La campagna promozionale spazia tra tantissime occasioni da non perdere assolutamente di vista, tra queste spiccano chiaramente gli ultimi smartphone Samsung di più recente generazione, quali possono essere Galaxy S22, disponibile a 929 euro, come anche il più economico galaxy S21+, il cui prezzo attuale non va oltre i 699 euro necessari per l’acquisto definitivo.

Sempre nel medesimo volantino si contano anche tantissimi altri prodotti da acquistare a prezzi scontati, come Oppo A16, Motorola Edge 20 Lite, Redmi 9C, redmi Note 10 5G, Oppo Reno6 Pro, Realme C21Y, Realme C25Y e similari. Tutti questi sconti sono disponibili anche online, se interessati e volete approfondire la conoscenza, collegatevi quanto prima e risparmierete al massimo.