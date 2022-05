Mario Draghi ha deciso ufficialmente di varare il taglio delle accise, mettendo sul piatto ulteriori 4,4 miliardi di euro per venire incontro alle esigenze degli italiani.

Per quanto dureranno i tagli? La durata sarà di 30 giorni su benzina e diesel per circa 25 centesimi a litro. Si parla infatti di calmierate per 5,2 milioni di famiglie con Isee sotto i 12mila euro (prima erano 4 milioni) e la possibilità per le imprese di andare a rateizzare quelle per i consumi del mese di maggio e giugno per un massimo di 24 mensilità.

Bonus benzina 2022: tutto quello che c’è da sapere

Non è necessaria alcuna formazione del reddito per il 2022. Infatti, i buoni benzina, dal valore di 200 euro cadauno, saranno ceduti ad ogni singolo lavoratore alle aziende private a titolo gratuito. Quindi, non saranno applicate le tasse. Inoltre, non sono previsti dei requisiti o tetti al reddito per avere questa agevolazione. L’unico limite vero e proprio è quello che tutto ciò di cui abbiamo parlato è solo per chi lavora presso aziende private.

Era già previsto che le aziende potessero cedere un contributo fino a 258,23 euro annui per i “fringe benefit”, ossia i buoni acquisto, carburante e spesa. Durante i due anni di pandemia, l’importo è stato raddoppiato a 516,46 euro.

“Agli oneri derivanti dal presente articolo – si legge nel decreto – valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38”.

Infine, sarò l’azienda a decidere in che misura e se il bonus spetta ai dipendenti. Quindi, non occorre ricercare su Internet se sarà necessaria una domanda per ottenerlo.