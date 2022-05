Uno dei fenomeni naturali più apprezzati al mondo è sicuramente l’eclissi di Luna. Moltissimi fotografi o aspiranti tali cercano di fotografarla per conservare uno scatto che possa essere suggestivo, ma non sempre ci riescono. Infatti, c’è bisogno di alcune indicazioni da seguire per riuscire a fotografare in maniera corretta un’eclissi lunare.

Prima di partire, è importante non sottovalutare il luogo dove farai lo scatto. È importante prediligere un posto con poca luce e scegliere l’angolazione migliore. Quindi, se puoi, fai un sopralluogo prima di scattare.

Eclissi di Luna: come scattare una foto perfetta

Tempo di scatto

Il tempo di scatto è fondamentale. Non meno di 5 secondi per scattare e non più di 30 secondi. Inoltre, è importante tenere a mente che la Luna si sposta di 15 gradi ogni ora; quindi, il risultato che vuoi ottenere sarà determinato in base al tempo in cui sceglierai di scattare la foto.

ISO

È importante regolarsi anche con l’ISO. Infatti, la risposta sembra essere chiara in questi casi: utilizzare sempre un valore basso. Questo perché l’esposizione è più lunga di solito rispetto allo scatto di altri fenomeni naturali.

Apertura del diaframma

È sempre opportuno fare delle prova prima di fotografare un’eclissi lunare, tuttavia è bene cogliere l’attimo. È consigliabile un’apertura del diaframma f/8 o f/11. Se devi scattare col grandangolo, apri il diaframma il più possibile e scegli un obiettivo con grandezza focale di massimo 35 mm. Un grandangolare può essere la scelta migliore in questi casi, soprattutto se si volessero riprendere anche dei momenti di contorno.