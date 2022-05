Non sarà l’eclissi lunare più lunga della storia, quel record resta ancora a quella verificatasi nel 2021 a Novembre, però sarà comunque uno spettacolo decisamente gradevole e godibile, a questo giro saremo fortunati anche noi europei, il fenomeno spaziale sarà infatti oltre che totale anche visibile in molte parti del mondo, dal Sud America all’Antartide, a patto che le condizioni meteo lo consentano.

Dove e quando

L’eclissi sarà visibile anche per noi europei, avverrà il 16 Maggio per nel cuore della notte, per comodità abbiamo redatto una piccola deadline con le principali città del Nord, del Centro e del Sud:

Milano: durata: 2h22m10s durata copertura totale del disco lunare: 25m12s inizio penombra: 3:32:05 inizio eclissi parziale: 4:27:52 inizio eclissi totale: 5:29:03 massimo: 5:50:44 tramonto Luna: 5:54:15 fine eclissi totale: sotto l’orizzonte fine eclissi parziale: sotto l’orizzonte fine penombra: sotto l’orizzonte

Roma: durata: 2h19m9s durata copertura totale del disco lunare: 22m11s inizio penombra: 3:32:05 inizio eclissi parziale: 4:27:52 inizio eclissi totale: 5:29:03 massimo: 5:47:50 tramonto Luna: 5:51:14 fine eclissi totale: sotto l’orizzonte fine eclissi parziale: sotto l’orizzonte fine penombra: sotto l’orizzonte

Palermo: durata: 2h25m20s durata copertura totale del disco lunare: 28m22s inizio penombra: 3:32:05 inizio eclissi parziale: 4:27:52 inizio eclissi totale: 5:29:03 massimo: 5:54:30 tramonto Luna: 5:57:25 fine eclissi totale: sotto l’orizzonte fine eclissi parziale: sotto l’orizzonte fine penombra: sotto l’orizzonte



La Luna dunque nel cuore della notte apparirà di colore rossastro, il motivo è molto semplice, sarà illuminata dalla luce riflessa della Terra che verrà però anche rifratta, durante il suo percorso nell’atmosfera, la lunghezza d’onda del blu verrà assorbita e arriverà sulla superficie solo quella legata al rosso, portando all’effetto che conosciamo.