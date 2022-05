Vodafone rilancia la sua battaglia contro Iliad e contro gli altri operatori legati alle ricaricabili low cost. La sfida di Vodafone è rivolta maggiormente ad Iliad ed alla sua ricca promozione, la Giga 120. I clienti che decidono di passare a Vodafone potranno scegliere una serie di tariffe molto vantaggiose, legate nella maggior parte dei casi alla portabilità della rete.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per il mese di aprile

La ricaricabile più apprezzata dai clienti di Vodafone è la Special 100 Giga. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche un ticket pari a 100 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.

Il prezzo per il rinnovo di questa speciale promozione è di 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione per la ricaricabile sarà di soli 10 euro. La spesa, in tal caso, è da intendersi una tantum.

Tutti i clienti di Vodafone con la Special 100 Giga avranno inoltre una garanzia aggiuntiva. Il provider, infatti, assicura costo bloccato per la tariffa almeno nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM. Nel semestre iniziale della sottoscrizione, il gestore si impegna a non applicare rimodulazioni né per le soglie di consumo né per i prezzi.

Coloro che sono interessati ad attivare la ricaricabile potranno rivolgersi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.