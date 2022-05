Oggi si parla di OPPO Find X5, il quale non sarà al livello del Pro ma di certo un affinamento dell’X3 Pro dello scorso anno con cui condivide buona parte dell’hardware.

OPPO Find X5 mostra una linea molto semplice che si differenzia in prossimità dello spazio riservato alla fotocamera. Molto comodo per quanto riguarda l’ergonomia, grazie anche alla curvatura non troppo fastidiosa del display. Sul back ecco un vetro che non trattiene ditate, sul lato un frame in metallo e sul fronte lo schermo che è un’unità AMOLED da 6.55″, tutto sommato buono e con ottimi angoli di visuale. La risoluzione full HD da 2400×1800 p con 120Hz di refresh rate lascia però un po’ di amaro in bocca visto il prezzo leggermente altino. E’ presente l’Always-On display.

All’interno un SoC Snapdragon 888 che incorpora un modem 5G con ben 8GB di RAM DDR5 e 256GB di archiviazione UFS 3.1. Davvero ottimo il feedback nell’utilizzo quotidiano: grande velocità e fluidità, confermate dai benchmark. Ogni tanto scalda ma il nuovo sistema di dissipazione riesce a disperdere il calore non lasciando che il tutto diventi fastidioso.

La batteria da 4800 mAh si comporta molto bene, permettendo di arrivare a sera con un 20-25% di carica residua. La ricarica rapida permette poi di raggiungere il 40% in soli 10 minuti. Presente anche il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC e la ricarica wireless a 30W con anche la ricarica inversa.

Il comparto fotografico in collaborazione con Hasselblad è lo stesso del Pro, con 50MP per l’ultragrandangolare 2.2, 50MP per la grandangolare 1.7, e un tele da 13MP 2.4. Lo zoom ottico si ferma al 2x, non fornendo dunque grandi prestazioni. Il software per la camera si mostra completo ed intuitivo, conferendo fluidità anche in fase di scatto. Presente anche l’AI con le varie modalità, soprattutto quella notturna che offre prestazioni di livello. I video restituiscono buone ma non ottime prestazioni con un 4K con stabilizzazione su due assi. Camera frontale da 30MP con registrazione video ferma al Full HD. Gli scatti tuttavia risultano davvero buoni, comportandosi sempre molto bene.

Lato software, OPPO Find X5 5G si basa su Android 12 e permette grande versatilità con dettagli di ogni genere sul lato estetico.

In conclusione, il prezzo sembra esagerato con i suoi 1000€, nonostante ci sia uno smartwatch nel bundle iniziale. Ottimo camera phone, ma si perde qualcosa lato video, così come sul display, poco luminoso e con risoluzione troppo bassa per questa fascia di prezzo. Lo smartphone si dimostra comunque maturo nella sua totalità, mostrando anche una buona autonomia.