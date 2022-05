Negli ultimi anni il mercato degli smartphone pieghevoli è dominato dai dispositivi Samsung a livello internazionale. L’azienda ha in mente di continuare su questa strada e prepara i nuovi pieghevoli per il 2022.

Tra le novità pieghevoli di Samsung ci sarà Galaxy Z Flip 4, il modello probabilmente più economico dei pieghevoli dell’azienda. Secondo le ultime indiscrezioni avrà una batteria molto più grande del predecessore.

Samsung Galaxy Z Flip 4 avrà una batteria più grande del predecessore

Stando a quanto scovato recentemente da GalaxyClub, il Flip 4 dovrebbe arrivare sul mercato con una batteria di capacità più grande rispetto al predecessore Galaxy Z Flip 3. Il dispositivo avrà due celle per la batteria, la prima di capacità pari a 2.400 mAh e la seconda di capacità pari a 903 mAh. In totale si arriva a 3303 mAh, circa 100 mAh in più rispetto a quanto offerto da Z Flip 3.

Possiamo aspettarci un’autonomia più lunga? Al momento è difficile da dire, la differenza non è così elevata e bisognerà capire se le dimensioni del display rimarranno comparabili, così come andranno inquadrati i consumi del processore.

L’azienda, sempre secondo indiscrezioni, dovrebbe confermare i sensori integrati nel pulsante di accensione poiché crede che questa posizione sia un bene per l’esperienza utente. Eppure, in passato, Samsung aveva brevettato un sistema che vedeva due sensori, uno sotto al display ed un altro posto lateralmente, collegati tra loro.