Ora anche i già clienti dell’operatore francese Iliad possono attivare l’offerta denominata Giga 120, ritornata ufficialmente dopo la chiusura della Flash 150.

I nuovi nuovi clienti Iliad che vogliono sottoscrivere un’offerta abilitata al 5G hanno di nuovo a disposizione soltanto la Giga 120, attivabile da tutti i canali di vendita e che comprende minuti, SMS e 120 Giga 5G a 9,99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad Giga 120 attivabile anche dai già clienti

L’upgrade è quindi disponibile per tutte le precedenti offerte Iliad, attualmente fino a nuova comunicazione soltanto verso l’offerta Giga 120, e potrà essere effettuato senza alcun costo da sostenere. Sono esclusi i clienti che avevano già attivato in precedenza l’offerta Giga 120.

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 120 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese. L’operatore consente di raggiungere delle velocità massime teoriche fino a 855 Mbps in download e fino a 72 Mbps in upload.

Il cambio offerta è sempre gratuito e viene effettuato da Iliad alla data del rinnovo successivo dell’offerta attiva. Invece, in caso di offerta sospesa per mancanza di credito sufficiente, il cambio offerta avviene nel giro di alcuni minuti. La variazione di cambio offerta è irreversibile. Al termine della variazione, i clienti riceveranno una comunicazione via email da parte di Iliad che conferma l’attivazione della nuova offerta.