Sostanze nocive nello shampoo: è colpa di questi ingredienti se avete i capelli rovinati

Quando vi guardate allo specchio non prendetevela con il tipo di capello, forse non sapete che il nemico numero uno sono proprio i prodotti che più amate. Difatti esistono delle sostanze nocive nello shampoo in grado di distruggere la struttura del tale ma in maniera completamente invisibile.