Il prossimo quattro Maggio uno dei film più attesi dell’ano arriverà finalmente nelle sale italiane, stiamo ovviamente parlando di Doctor Strange: nel Multiverso della Follia, il tanto discusso cine-comic che prenderà in eredità da Spider-Man: No Way Home la patata bollente costituita dal multiverso, concetto di cui “si sa spaventosamente poco” all’interno dei cine-comic e che solo ora sta vedendo la sua introduzione.

Ovviamente prima dell’arrivo del 4 Maggio in rete è cominciata la caccia all’indizio, tutti i fan in preda all’hype sono affamati di novità e ovviamente eviscerano ogni possibile frame arrivato direttamente dalla Marvel, la quale però a quanto pare ha offerto delle immagini interessanti, soprattutto in uno degli ultimi spot, vediamo di cosa si tratta.

Due frame che confermano due presenze eccellenti

Charles Xavier di Patrick Stewart

Se prima gli indizi erano decisamente ambigui, ora il frame apre chiaramente e senza dubbi alla presenza del professor X interpretato da Patrick Stewart, una presenza eccellente che comporrà il gruppo degli illuminati a cui Strange dovrà rendere conto, nel frame possiamo vedere la mano dell’attore posata sulla sedia a rotelle, ovviamente in versione futuristica.

Captain Carter

Un altro frame che non lascia troppo spazio alle ambiguità è quello che vede inquadrato lo scudo di Captain Carter, la controparte di Captain America ereditata da Marvel What If, interpretata ovviamente da Peggy Carter, l’interesse sentimentale di Steve Rogers, che a quanto pare prenderà parte attiva nel film ingaggiando battaglia con Wanda Maximoff.

Non rimane che attendere il 4 Maggio per fugare ogni dubbio e gustarci il prossimo capolavoro Marvel.