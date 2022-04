Non sempre i rischi legati a WhatsApp derivano soltanto dalle conversazioni, dalle chat di gruppo o anche dalle famose catene. In molte circostanze, i possibili pericoli per la piattaforma di messaggistica istantanea sono legati anche ad un poco accorto utilizzo della foto profilo.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi per gli utenti

Nel corso di queste settimane, i malintenzionati del web hanno messo a punto una serie di schemi utili per rubare le immagini del profilo di migliaia di utenti. A favorire questi schemi sono le regole ancora oggi molto permissive di WhatsApp sul fronte della foto profilo.

A differenza di quanto previsto da altre piattaforme di messaggistica istantanea o social, tutti coloro che sono attivi su WhatsApp hanno la possibilità di visualizzare (anche a schermo intero) le immagini di copertina di potenziali sconosciuti. Da qui anche la possibilità di effettuare alcuni screenshot di queste immagini.

Laddove hacker e malintenzionati dovessero entrare in possesso delle foto profilo di utenti random, il rischio per questi ultimi di essere protagonisti loro malgrado di furti d’identità sarebbe elevatissimo. Anche la diffusione dei profili fake in chat, mai così alta, si spiega proprio attraverso tale dinamica.

Gli utenti che vogliono evitare ogni genere di pericolo su WhatsApp devono quindi provvedere con la cancellazione dell’immagine. In alternativa, gli iscritti alla chat, attraverso il menù Impostazioni, possono decidere di condividere l’immagine con i soli contatti nella rubrica dello smartphone. Questo sistema rappresenta una mediazione tra il desiderio di condivisione della foto e la tutela della propria sicurezza.