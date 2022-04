Comet continua sull’ottima strada intrapresa in passato, mettendo a disposizione dei consumatori nazionali una campagna promozionale di assoluta pregevole fattura, al cui interno si possono scovare prezzi decisamente più bassi del normale.

I prodotti, infatti, possono essere acquistati praticamente ovunque in Italia, con possibilità di accesso diretta anche al sito ufficiale, in modo da poterli ricevere gratuitamente presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, a patto che comunque la spesa sia superiore ai 49 euro. Al netto di tale vincolo, ricordiamo che sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand.

Comet: le offerte del momento sono assurde

Le offerte del volantino Comet, che ricordiamo saranno valide fino al 27 aprile 2022, possono davvero far sognare gli utenti che da tempo volevano acquistare alcuni dei migliori smartphone attualmente in circolazione. All’interno della campagna promozionale, si può trovare un buon quantitativo di sconti legati alla fasciai intermedia, tra cui ad esempio annoveriamo Vivo Y72, disponibile a 239 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 9 pro, in vendita a 199 euro, Realme 8 acquistabile a 159 euro, oppure TCL 20R a 149 euro, ed anche TCL 20L+ a soli 199 euro.

L’occhio dell’utente è però attratto dalla presenza dell’incredibile Apple iPhone 12, un dispositivo commercializzato al prezzo di 699 euro, e caratterizzato da prestazioni assolutamente incredibili, nonché comunque la presenza sul mercato da poco più di un anno ormai. Tutte le offerte del volantino Comet sono raccolte per comodità nelle pagine che trovate direttamente sul sito.