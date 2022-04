Bennet non perde di vista, giustamente, la salute dei propri utenti, seguendo tutti gli altri supermercati, in merito al ritiro di alcuni dei prodotti presenti sugli scaffali. I primi sono i rinomati ovetti Kinder, segnalate cause di salmonella in alcuni lotti prodotti in Belgio; più recentemente si sono aggiunti anche i gelati Mars, Bounty, Twix e M&M’s, con segnalazioni di presenza di ossido di etilene superiore ai limiti di legge.

La situazione ovviamente non dipende da Bennet, l’azienda ha comunque reagito prontamente, per salvaguardare la salute dei propri clienti, inserendo nei punti vendita fogli descrittivi con il richiamo dei suddetti prodotti. Nel frattempo, tuttavia, ha anche presentato nuove offerte speciali, con prezzi veramente concorrenziali a cui affidarsi. Scopriamoli da vicino.

Bennet: le offerte sono davvero incredibili

Bennet continua con la propria campagna promozionale, attiva fino al 27 aprile, all’interno della quale si possono scoprire ottime occasioni in grado di avvicinare più utenti possibili all’acquisto. I modelli in promozione sono tantissimi, partono ad esempio dall’Apple MacBook Air da 999 euro, per scendere poi verso lo smartphone da 699 euro, ovvero il buon vecchio Apple iPhone 12, disponibile nel periodo corrente nella sua variante da 128GB.

Le occasioni chiaramente si estendono anche verso il mondo Android, e modelli decisamente più economici, come Galaxy A03s, Galaxy S20 FE, Alcatel 1SE, Galaxy A33s e similari. La spesa non è elevata, ma consigliamo comunque di approfondirne la conoscenza, collegandovi il prima possibile a questo link speciale in cui troverete i singoli prezzi.