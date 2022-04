Porsche Japan e Audi Japan hano creato una partnership commerciale per espandere la rete di stazioni di ricarica rapida da 150 kW in tutto il Giappone. Grazie a questa alleanza, le stazioni di ricarica rapida gestite da entrambe le società saranno disponibili per i proprietari di Porsche e Audi a partire dal 1 luglio 2022.

La Premium Charging Alliance è un progetto per espandere i servizi di ricarica in Giappone, unendo la rete di stazioni di ricarica rapida Porsche e Audi sia nei concessionari che nelle reti cittadine per i proprietari di veicoli elettrici a batteria di entrambi i marchi.

Questa alleanza consentirà ai proprietari di Porsche e Audi di utilizzare le 50 unità Porsche Turbocharger in 41 località e le 52 unità a livello nazionale di Audi Japan, per un totale di 102 caricabatterie rapidi alla fine del 2022.

Un upgrade molto importante

Le unità di ricarica rapida Porsche Turbocharger offrono una potenza da 150 kW più potente di qualsiasi altro caricabatterie nel paese e possono caricare la batteria della Taycan all’80% in 24 minuti. Attualmente ci sono 50 unità in funzione in Giappone: 37 unità in 33 Porsche Center (su 45), con sette sedi (12 unità) come parte dell’infrastruttura di ricarica urbana, inclusa un’unità presso il Porsche Experience Center.

“Il Giappone mostra un grande impegno nello sviluppo della rete di ricarica pubblica, tuttavia, riteniamo che la velocità di ricarica in sé non sia abbastanza elevata“, afferma Michael Kirsch, CEO di Porsche Japan. “Porsche si considera un pioniere nel campo della ricarica rapida. Con la Premium Charging Alliance, miriamo a unire le forze con altre società che forniscono anche la ricarica rapida, il che significa che i nostri clienti trascorrono meno tempo a ricaricare le loro auto, a trovare luoghi più adatti e a rendere più conveniente la guida di veicoli elettrici”.

Porsche Japan è stata fondata nel 1995 come “Porsche Cars Japan” ed è diventata un importatore a tutti gli effetti nel 1998. Nell’ottobre dello scorso anno è stato aperto anche il Porsche Experience Center (PEC) a Tokyo.