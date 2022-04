Oggi vi riportiamo il nuovo record stabilito da Lamborghini Huracán. Pare infatti che la casa automobilistica abbia annunciato di aver portato a termine l’esemplare numero 20.000 della sua incredibile supercar. Andando a vedere il tutto nel dettaglio, pare che si tratti di un modello STO nella tonalità Grigio Acheso opaco, il quale è stato riservato per un cliente residente nel Principato di Monaco. Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini, il quale a tal proposito ha dichiarato:

“Eravamo convinti che la Huracán avrebbe scritto un nuovo capitolo della storia di Lamborghini e così è stato. La Huracán ha segnato un’evoluzione in fatto di design, know-how tecnologico e dinamica di guida, collezionando record su pista e di vendite. È stata progettata per essere una vettura che regala le emozioni di una supersportiva in ogni situazione, dalla guida quotidiana al circuito. Ogni derivato che si è susseguito è rimasto sempre fedele a questa filosofia, mentre per quanto riguarda il mondo delle corse la Huracán non è solo la protagonista del campionato monomarca Lamborghini Super Trofeo, ma ha anche dimostrato in tutto il mondo il suo primato nel campionato GT3”.

Lamborghini Huracán: anni di successi e infinite soddisfazioni per l’azienda

La produzione di quest’auto è incominciata nel 2014, quando è stata proposta inizialmente in diverse versioni, ossia 12 stradali e ben 3 da corsa. Durante questi 8 anni il 71% dei clienti della Lamborghini Huracán ha quasi sempre scelto la versione Coupé, mentre l’altro 29% per le versioni open-air. Il mercato a cui fa riferimento questa straordinaria supercar è sicuramente quello degli Stati Uniti, dove è avvenuta negli anni la consegna di più del 32% degli esemplari.

Dopo ben 8 anni, il successo della Huracán continua a persistere, essendo che nel 2021 hanno contribuito a far raggiungere delle vendite record all’azienda. Di fatto, sono 2.586 le Huracán vendute e consegnate in tutto il mondo, con un incremento sostenuto vigorosamente dalla STO. Il costruttore ci tiene a sottolineare che il 60% delle supercar in questione consegnate ha elementi personalizzati mediante il programma Ad Personam.