Il colosso cinese Xiaomi è ormai da un po’ che è entrata a far parte della top 3 nel mercato degli smartphone a livello globale. Per questo ci interessa molto sapere cosa ci riservano i prossimi dispositivi.

Come prossimi dispositivi intendiamo ovviamente anche il pieghevole Xiaomi Mix Fold 2 che, secondo le ultime indiscrezioni, avrà qualcosa di esclusivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Fold 2 avrà qualcosa di esclusivo

Il nuovo pieghevole di casa Xiaomi dovrebbe arrivare a breve e proporre alcune interessanti innovazioni tecniche: oltre al display flessibile da 8″ con alto refresh rate, il dispositivo offrirà un processore Snapdragon 8 Gen 1 e un processore dell’immagine Surge C1 di seconda generazione, sviluppato direttamente in casa Xiaomi.

Niente uscita a marzo: a quanto pare per il prossimo pieghevole di Xiaomi ci sarebbe ancora da aspettare, visto che il lancio sarebbe previsto per il secondo trimestre del 2022, e dunque tra l’inizio di aprile e la fine di giugno. E al momento Digital Chat Station non dispone di informazioni più precise: quindi potrebbe volerci poco, o ancora quattro mesi.

Xiaomi è peraltro pronta a raddoppiare sul fronte dei pieghevoli: oltre all’erede del MIX Fold, infatti, è in arrivo anche un dispositivo inedito con form-factor a conchiglia, che invece punterà ad entrare in competizione col segmento attualmente dominato dal Galaxy Z Flip 3 di Samsung. Non ci resta che attendere per ottenere informazioni più dettagliate.