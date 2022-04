Gli iPhone dell’azienda americana Apple stanno diventando sempre più cinesi con il passare degli anni. Sappiamo già che Apple fornisce gran parte dei suoi componenti iPhone da fornitori cinesi. In effetti, l’azienda produce una parte significativa dei suoi iPhone in Cina. Secondo indiscrezioni, l’iPhone 14 sarà ancora più cinese per la decisione dell’azienda di utilizzare un display realizzato da un produttore cinese.

In precedenza, gli iPhone utilizzavano esclusivamente display Samsung e LG nei loro dispositivi pronti all’uso. Tuttavia, utilizza alcuni schermi BOE per prodotti sostitutivi. Tuttavia, questo cambierà. Secondo fonti del settore, quest’anno BOE fornirà pannelli OLED da 6,1 pollici per l’iPhone 14 di Apple. La società genererà tra i 30 ei 50 milioni di unità, pari a circa il 15-25% del totale. In precedenza, BOE forniva pannelli per la rivendita o la riparazione della generazione precedente.

iPhone 14 includerà un display OLED

iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Max, invece, saranno dotati di pannelli Samsung e LG. Tuttavia, i pannelli BOE saranno utilizzati nell’iPhone 14 entry-level. La fornitura annuale di BOE di pannelli per smartphone OLED flessibili sarà di circa 60 milioni nel 2021, rappresentando un aumento di quasi il 60% anno su anno.

Secondo le fonti, BOE sta costruendo una linea di produzione di pannelli display OLED di 8,6 generazione presso lo stabilimento B16 di Sichuan per soddisfare la domanda di Apple. Entro la fine del 2024 la nuova linea di produzione sarà pienamente operativa. L’azienda intende fornire pannelli OLED per i futuri modelli di iPad e MacBook al fine di competere con le società sudcoreane Samsung Display e LG Display.

Contemporaneamente, BOE intende avviare la produzione in serie di pannelli OLED a doppio strato con struttura tandem nel 2022. Questo display OLED sarà per smartphone e ridurrà efficacemente al minimo il consumo della batteria del telefono cellulare. Andrà a vantaggio anche degli smartphone con questo display perché saranno più sottili.