L’enorme aggiornamento 4.0 per Battlefield 2042 è ora disponibile, portando oltre 400 correzioni di bug e ribilanciamenti del gameplay, oltre a nuove funzionalità richieste dai fan dall’uscita dello sparatutto multiplayer lo scorso novembre.

Il più notevole di questi è la chat vocale in-game o la funzionalità VoIP, come è formalmente noto. Ora puoi usare un microfono per comunicare con i membri del tuo gruppo o squadra di Battlefield 2042. In precedenza, la chat vocale era completamente assente dal gioco, costringendoti a connetterti con gli altri giocatori tramite chat di testo in-game o ping della mappa. Se desideri comunicare in tempo reale, dovresti utilizzare Discord, TeamSpeak, partecipare a un party per console PlayStation o Xbox o utilizzare un altro strumento di terze parti.

Battlefield 2042: l’aggiornamento non è disponibile per tutti

Questo nuovo meccanismo di chat vocale sembra essere paragonabile ai precedenti giochi di Battlefield. Per abilitare e configurare la funzione, vai su Opzioni > Suono/Voce > Chat dal menu principale. La funzione, che consente ai giocatori di coordinare gli attacchi e organizzare tattiche con i compagni di squadra, è stato un appuntamento fisso delle precedenti edizioni di Battlefield.

Inoltre, l’aggiornamento 4.0 aggiunge una serie di nuove funzionalità, modifiche al gameplay e patch di bug al gioco assediato. Gli accessori per le armi sono stati ridisegnati per essere più evidenti e il tabellone segnapunti, che è stato recentemente rivisto, sarà ora visibile alla fine di ogni round anziché solo a metà partita.

Matchmaking, avanzamento, sblocchi, mappe, musica, modalità Portale, animazioni e IA nemica sono stati tutti migliorati. L’elenco completo delle modifiche, che è piuttosto lungo, può essere visualizzato nelle note sulla patch dell’aggiornamento 4.0. Secondo loro, il prossimo aggiornamento di Battlefield 2042 sarà rilasciato a maggio e si concentrerà su più aggiornamenti della qualità della vita e riparazioni di bug.

Questi aggiustamenti non possono arrivare abbastanza velocemente per molti giocatori. I giocatori sono stati irritati dai continui bug e dalla mancanza di funzionalità dello sparatutto multiplayer negli ultimi cinque mesi. Sebbene Dice abbia promesso di porre rimedio a questi problemi e abbia ritardato la prima stagione di contenuti del gioco, la velocità con cui sono state distribuite le patch non ha placato molti giocatori e le modifiche alla mappa recentemente rivelate hanno lasciato molti utenti scontenti.