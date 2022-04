Nelle ultime ore sono trapelati i probabili prezzi europei del nuovo ed attesissimo Samsung Galaxy M53 5G nonostante non si sappia ancora in quali Paesi verrà lanciato.

Grazie a “Sudhanshu”, sappiamo che la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna verrebbe venduta ad un prezzo di 519 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy M53 5G: ecco i probabili prezzi europei

La gamma di smartphone Samsung per il mercato europeo si prepara a registrare il debutto del nuovo Galaxy M53 5G. Lo smartphone, svelato ufficialmente la scorsa settimana, arriverà anche in Europa. Al momento, non ci sono ancora annunci ufficiali in merito alla data di lancio dello smartphone. Per quanto riguarda il prezzo, invece, in rete sono emerse le prime conferme che ci anticipano un posizionamento decisamente alto per il nuovo mid-range di casa Samsung, almeno per quanto riguarda il prezzo di listino.

Lo smartphone può contare su Android 12 di serie, su di un SoC MediaTek e su di una batteria sufficientemente capiente da garantire, sulla carta, una buona autonomia. C’è anche un sensore fotografico da 108 Megapixel a completare le specifiche. La base tecnica è sicuramente interessante, resta da capire quale sarà il posizionamento del nuovo mid-range.

Ad anticipare il prezzo europeo del nuovo Samsung Galaxy M53 5G è stato l’insider Sudhanshu che ci conferma l’arrivo sul nostro mercato della variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage del nuovo smartphone di casa Samsung. Stando alle indiscrezioni riportate da Sudhanshu, il Galaxy M53 5G sarà lanciato in Europa con un prezzo di listino di ben 519 euro. Conferme ufficiali sui prezzi del Galaxy M53 5G dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Il lancio dello smartphone non dovrebbe essere lontano.