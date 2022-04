Ci sono molte cose da aspettarsi con il Google Pixel 7 quest’anno, in particolare il chipset Tensor, di cui siamo ansiosi di vedere il tipo di miglioramenti che Google può apportare al suo chip. Sfortunatamente, sembra che Google non farà nulla con le fotocamere.

Secondo un tweet del leaker Yogesh Brar, si ritiene che Pixel 7 utilizzi la stessa tecnologia della fotocamera dei suoi predecessori, Pixel 6 e 6 Pro. Per contesto, Pixel 6 e 6 Pro hanno entrambi una fotocamera principale da 5 MP f/1.9 da 25 mm, nonché una fotocamera secondaria da 12 MP f/2.2 da 17 mm, con il Pro dotato anche di un teleobiettivo da 48 MP f/3.5 da 104 mm.

Pixel 7 non migliorerà in termini di fotocamere

Ciò suggerisce che, se Brar è corretto, i telefoni Pixel 7 potrebbero avere hardware simile ai predecessori. Secondo il leakster, molto probabilmente Google aumenterà l’ottimizzazione e eventuali modifiche alla fotocamera verranno apportate principalmente dal lato software delle cose.

Quando si tratta di software per fotocamere, Google ha dimostrato di essere un maestro. Night Sight è un esempio notevole, poiché molti altri produttori hanno copiato la funzione e l’azienda ha anche prodotto bokeh utilizzando un unico obiettivo, quando altre aziende hanno dovuto fare affidamento su più fotocamere per ottenere lo stesso effetto.

Ciò significa che, anche se potrebbero non esserci modifiche hardware, finché il software è buono, dovrebbe essere sufficiente. Per il momento, tuttavia, la società non ha ancora confermato nulla e non ci sono novità in merito al nuovo Pixel 7 che sarà rilasciato (forse) quest’anno da Google. La società potrebbe annunciare presto interessanti novità.