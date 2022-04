Motorola ha introdotto il Motorola Edge 20 Trinity nel 2021, che includeva Edge 20, Edge 20 Pro ed Edge 20 Lite. Quest’anno, l’attività è iniziata con Motorola Edge Plus (2022), noto anche come Edge 30 Pro, e deve ancora rivelare gli altri due membri della famiglia Edge 30.

Nonostante la scarsità di informazioni ufficiali, ci sono state una serie di perdite significative che coinvolgono lo standard Motorola Edge 30, soprannominato il fratello minore di Edge Plus.

Motorola Edge 30 potrebbe essere presentato a fine mese

L’informazione più recente che abbiamo ricevuto proviene da 91mobiles, che ha ottenuto fotografie ufficiali esclusive del Motorola Edge 30. Le fotografie svelano alcuni importanti componenti del design. A prima vista, l’Edge 30 sembra essere abbastanza simile alla variante Pro/Plus, ma a un esame più attento, sembra avere un profilo più sottile. Per cominciare, il pannello posteriore appare completamente piatto rispetto alla forma più ovale dell’Edge 30 Pro, e anche i bordi appaiono meno arrotondati.

Detto questo, Motorola sembra aver conservato la curva d’angolo dell’Edge 30, quindi sembra ancora un telefono che sarebbe comodo da tenere in mano. Precedenti rapporti sulle specifiche del Motorola Edge 30 indicano un display P-OLED FHD+ da 6,55 pollici a 144 Hz e il chipset Snapdragon 778G+, che è un hardware rispettabile ma non molto veloce. La buona notizia è che, almeno in termini di tecnologia della fotocamera, l’Edge 30 standard dovrebbe utilizzare lo stesso sistema del suo fratello più costoso, l’Edge Plus.

Motorola non ha ancora rilasciato alcuna informazione ufficiale sul Motorola Edge 30, ma è possibile che lo vedremo entro la fine di aprile conoscendo così le caratteristiche del device.