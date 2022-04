I nuovi sconti di Euronics sono assolutamente da non credere, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di risparmiare un elevato quantitativo di denaro, sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con i quali accedere ugualmente a prestazioni elevate.

Il volantino convince sin da subito con un risparmio veramente speciale, i prezzi sono bassi ed assolutamente alla portata di tutti, sebbene comunque sia necessario prestare attenzione al socio di appartenenza. E’ bene ricordare, infatti, che sono presenti importanti differenze in relazione all’area o alla regione, il consiglio è di verificare di persona presso il negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: le offerte riservano grandi sorprese

Sorprese a non finire per tutti gli utenti da Euronics, finalmente i migliori prodotti sono in fortissima promozione, con prezzi che nella maggior parte dei casi non superano minimamente i 500 euro. I modelli inclusi nella campagna sono infatti Motorola Edge 30 lite, Oppo Reno6, Redmi Note 11, Realme 9 Pro o anche Redmi Note 11 Pro; volendo restare nella stessa fascia, i migliori sono sicuramente Oppo Find X5 Lite e Honor 50.

Coloro che invece sono disposti a spendere cifre maggiori, troveranno pane per i loro denti con Apple iPhone 12 Pro, in vendita a 1379 euro, ma anche con Apple iPhone 12, il cui prezzo finale non va oltre i 1279 euro. Tutte le restanti offerte del volantino Euronics, sono per comodità raccolte a questo indirizzo, in modo da scoprire e conoscere da vicino i singoli sconti.