Il produttore cinese Vivo ha svelato al mondo il suo primo smartphone con cui andrà ad insinuarsi prepotentemente in un settore, al momento, dominato da Samsung.

Stiamo ovviamente parlando dei foldable, il nuovo Vivo X Fold è ufficiale, e conferma tutte le indiscrezioni trapelate finora.

Vibo X Fold è finalmente ufficiale

Questo nuovo smartphone Android pieghevole è dotato di specifiche tecniche di primissimo piano e, grazie anche alla collaborazione con Zeiss, specialista nel settore, non dovrebbe sfigurare nemmeno sul comparto fotografico. Dal punto di vista di design e costruzione, il nuovo Vivo X Fold richiama lo stile del Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Da chiuso, Vivo X Fold è spesso 14,6 mm e offre un ampio display AMOLED da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ in 21:9 e refresh rate a 120 Hz.

Una volta aperto, lo spessore si riduce a soli 6,3 mm e lo smartphone mette in mostra il suo enorme display AMOLED LTPO E5 da 8,03 pollici con risoluzione 1916 x 2160 pixel. Vivo X Fold può vantare una scheda tecnica da vero top gamma, già a partire dal processore che è lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di memoria (UFS 3.1) a disposizione dell’utente.

La parte posteriore dello smartphone, è dominata da una placca rettangolare posta in alto e all’interno della quale troviamo il logo Zeiss, il flash LED dual-tone e un anello che racchiude il comparto fotografico. Si tratta di una quad-camera, priva di sensori messi lì per far numero, che può contare su un sensore principale Samsung GN5 da 50 MP stabilizzato otticamente, affiancato da un teleobiettivo 2x da 12 MP, un teleobiettivo periscopico 5x da 8 MP e un sensore ultra-grandangolare da 48 MP.