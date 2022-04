Intesa Sanpaolo è sicura: banca presa di mira da una truffa che ruba 1000€ a tutti

Sono ormai più che frequenti i tentativi di truffa che stanno utilizzando il nome delle celebri banche italiane per poter ingannare le persone. I clienti delle filiali stanno provando in ogni modo ad evitare di cascare nei tranelli, ma sta diventando complicato anche per le persone più esperte. Il nome utilizzato ultimamente è quello di Intesa Sanpaolo, il quale sarebbe stato incluso all’interno di una nuova e-mail che starebbe girando vertiginosamente proprio durante queste settimane.

L’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero portare via soldi agli utenti facendo credere che si tratti di una comunicazione ufficiale.

Intesa Sanpaolo: questa è la nuova truffa che sta girando, è un messaggio molto bene architettato

“Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto. Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora. Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione. Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

Accedi all’area servizi. Dopo aver confermato il numero di telefono associato al tuo conto e il Codice Adesione del conto, tutte le funzioni del tuo conto e della tua carta verranno ripristinate. Grazie per aver scelto i nostri servizi!

I migliori saluti, Assistenza Clienti”.