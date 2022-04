Le follie di Pasqua di Carrefour riescono a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti devono effettivamente sostenere per l’acquisto di un nuovo prodotto, sia esso legato alla tecnologia, che ai beni di prima necessità, a patto che siano disposti a recarsi personalmente in un negozio.

Il volantino risponde perfettamente alle richieste dei consumatori, con enormi possibilità di risparmio, limitando però di molto il quantitativo di modelli effettivamente disponibili. La campagna promozionale parte da quest’idea, proponendo comunque tutti dispositivi no brand, di conseguenza con aggiornamenti rilasciati dal produttore, in vendita con la solita garanzia di 24 mesi.

Carrefour: offerte a tutto spiano per gli utenti

Risparmio super per gli utenti che sceglieranno di recarsi presso il negozio Carrefour più vicino alla propria residenza per l’acquisto della tecnologia. All’interno del volantino attuale trova posto l’ottimo Motorola Moto E20, un prodotto economico, è disponibile infatti a soli 99 euro, ma commercializzato in combinata con le cuffie wireless Poss.

Nell’eventualità in cui non lo conosciate, ricordiamo essere comunque un dispositivo dotato di un display da 6,5 pollici di diagonale (e con risoluzione HD+), con alle spalle 32GB di memoria interna (nel caso è espandibile tramite microSD), 2GB di RAM ed una discreta batteria per un autonomia prolungata nel corso dei giorni.

Il modello, come anticipato, viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand. Per i dettagli dell’ottimo volantino, raccomandiamo di prendere visione delle pagine sul sito ufficiale.