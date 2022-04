Tantissimi prodotti sono in forte promozione da Comet, la nuova campagna promozionale riesce a convincere gli utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, mettendo sul piatto un risparmio veramente unico nel proprio genere.

Il volantino che troverete raccontato nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale (quindi non solo in negozio), con possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi di sorta, ma solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Comet: tutte le offerte sono da urlo

Comet stringe il cerchio delle offerte, proponendo ai tantissimi consumatori italiani un risparmio assolutamente degno di nota, applicato su un numero elevato di prodotti.

La maggior parte dei modelli attualmente in promozione da Comet, lo ricordiamo, risulta essere acquistabile ad un prezzo finale non superiore ai 500 euro, garantendo ugualmente prestazioni da top di gamma assoluti. I brand coinvolti sono davvero tantissimi, si parte dai nuovissimi Vivo V23, Y21/Y21S, Y33s, Y72 o anche Vivo V21, per spaziare poi verso il mondo Oppo, Xiaomi, Samsung e Huawei.

Da notare, se interessati invece ad un top di gamma, l’eguale possibilità di acquistare prodotti di alto livello, con prezzi che si avvicinano pericolosamente al listino, come nel caso della nuova Find X5 Series di Oppo.

Per i dettagli della campagna promozionale, non dovete fare altro che collegarvi subito a questo indirizzo, in modo da avere sul vostro smartphone i prezzi più bassi.