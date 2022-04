Apple ha presentato l’iPhone SE 3 o iPhone SE 2022, il prossimo smartphone della linea SE. Questo dispositivo è sul mercato da alcune settimane e le reazioni alle sue prestazioni sono state varie. Un utente ha espresso il proprio rimorso per l’acquisto dell’iPhone SE 3. Altri utenti, d’altra parte, sembrano apprezzare questo articolo. Secondo fonti preliminari, potrebbe esserci un problema con le vendite di iPhone SE 3 e Apple intende ridurre gli ordini. Tuttavia, il nuovo smartphone continua a vendere molto bene in Giappone.

Secondo i dati più recenti di BCN, un’importante società di ricerca, l’iPhone SE 3, che è stato rilasciato in Giappone il 18 marzo, ha aumentato le vendite nel mercato locale grazie ai suoi prezzi bassi. La prima performance di vendita dei modelli iPhone SE è stata di gran lunga superiore alle due generazioni precedenti.

iPhone SE 3 utilizza la tecnologia A15 Bionic di iPhone 13

Secondo BCN, nonostante il fatto che l’iPhone SE 3 abbia avuto la performance di vendita del primo giorno più bassa di qualsiasi modello precedente, le vendite ora sono sostanzialmente migliori. Il volume cumulativo delle vendite il quinto giorno dopo il lancio ha superato le due generazioni precedenti di modelli nello stesso periodo. Questo dispositivo è disponibile in Giappone solo da dieci giorni. Il volume totale delle vendite della prima generazione è quasi triplicato.

L’iPhone SE 3 è alimentato dalla stessa tecnologia A15 Bionic utilizzata nella serie iPhone 13. In Giappone, invece, costa meno di 60.000 yen. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui le sue vendite sono notevolmente superiori a quelle della prima e della seconda generazione. Secondo le recensioni di molti utenti giapponesi, il motivo per cui tutti acquistano questo nuovo telefono è perché è poco costoso.