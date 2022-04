Apple ha distribuito watchOS 8.6 beta 1 a tutti gli sviluppatori, poche settimane dopo aver rilasciato watchOS 8.5 al pubblico. Di seguito è elencato tutto ciò che sappiamo finora su questo aggiornamento imminente, che potrebbe essere l’ultimo prima di watchOS 9, che dovrebbe essere rilasciato durante il WWDC 2022.

La build attuale è 19T5547f. Per il momento, solo gli sviluppatori potranno scaricare la prima beta di watchOS 8.6. È improbabile che la società apporti modifiche significative a watchOS 8.6 a seguito di un lancio poco brillante dell’ultima versione. Invece, probabilmente si concentrerà sulla risoluzione di un problema con i caricabatterie di terze parti che non sono in grado di caricare rapidamente l’Apple Watch Series 7.

Apple ha aggiunto alcune funzioni per il suo WatchOS

watchOS 8.5 ha introdotto principalmente emoji aggiuntive, oltre a una voce Siri americana che in precedenza non era disponibile. Detto questo, c’è stato un leggero miglioramento rispetto a watchOS 8.4. Ora, watchOS 8.5 ti consente di autorizzare le vendite e gli abbonamenti di Apple TV per tuo conto. Sarà anche possibile salvare le tessere di immunizzazione COVID-19 in Apple Wallet utilizzando il formato EU Digital COVID Certificate.

Inoltre, sono stati apportati aggiornamenti alle notifiche di ritmo anormale al fine di migliorare l’identificazione della fibrillazione atriale e, durante l’allenamento, i suggerimenti audio in Fitness+ forniscono commenti audio sui movimenti che sono stati presentati visivamente.

Oltre a watchOS 8.6, Apple sta diffondendo anche iOS 15.5, iPadOS 15.5, macOS 12.4 e tvOS 15.5, tra gli altri sistemi operativi. Tutto questo sarà disponibile molto presto sui tuoi device apple, quando Apple deciderà di rilasciare pubblicamente il nuovo aggiornamento per tutti.