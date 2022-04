Le offerte che Comet ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti italiani, possono far paura alle principali realtà del territorio nazionale, data la presenza di prezzi incredibilmente bassi ed economici per tutti.

Il volantino, a prescindere dalla spesa che si vorrà sostenere, resta in linea con la filosofia caratteristica dell’azienda, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati in ogni negozio in Italia, con la diretta aggiunta del sito ufficiale, e la conseguente spedizione gratuita presso il domicilio, ma solo al superamento dei 49 euro di spesa.

Comet, le offerte vi faranno impazzire

Il volantino di Comet vuole far risparmiare al massimo tutti gli utenti interessati all’acquisto di nuovi prodotti, per questo motivo ha puntato fortissimo sulla fascia media della telefonia mobile, con qualche piccolo accenno ai top di gamma.

Rientrando in una spesa non superiore ai 500 euro, infatti, possiamo scoprire tantissime occasioni assolutamente da non credere, come gli ultimi modelli di casa Vivo, quali sono Y33s, Y72, Y21, Y21s, V23 (disponibile a 499 euro), passando per Vivo V21 o similari, ma senza dimenticarsi anche degli altri brand, come ad esempio Oppo, perfettamente rappresentata dai suoi A94 (in vendita a 249 euro), i nuovi Find X5, X5 Lite e X5 Pro, per finire con Oppo A96 e similari.

I prodotti in promozione da Comet sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, per questo motivo consigliamo caldamente di approfittare subito delle pagine che trovate a questo indirizzo.