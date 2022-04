A partire da oggi sarà possibile acquistare in tutta Europa l’ultimo flagship di OnePlus, OnePlus 10 Pro5G. Realizzato in due colorazioni resistenti alle impronte digitali, OnePlus 10 Pro sarà disponibile in variante Volcanic Black nella versione da 8+128 GB a 919 Euro, e da 12+256 GB a 999 Euro. In variante Emerald Forest sarà disponibile la versione da 12+256 GB a 999 Euro.

OnePlus 10 Pro può essere ora ordinato sul sito ufficiale di OnePlus e su amazon.it.

“Siamo molto felici di portare anche in Europa, India e Nord America il nostro flagship OnePlus 10 Pro e le OnePlus Buds Pro in variante Radiant Silver“, ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus. “Con la seconda generazione di Hasselblad Camera for Mobile, la ricarica super-veloce e le migliori prestazioni mai viste finora su un qualsiasi smartphone OnePlus, crediamo che OnePlus 10 Pro sia un flagship a tutto tondo, estremamente competitivo nella sua fascia di prezzo.”

La seconda generazione di Hasselblad Camera for Mobile

La Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione presente su OnePlus 10 Pro supporta la modalità OnePlus Billion Color Solution, che consente di applicare la funzione Natural Color Calibration di Hasselblad su oltre un miliardo di colori. Ognuna delle tre fotocamere posteriori di OnePlus 10 Pro è infatti in grado di scattare in pieno colore a 10 bit. In questo modo, il dispositivo riesce ad elaborare 64 volte più colori rispetto agli smartphone che scattano con colori a 8 bit. Inoltre, OnePlus 10 Pro cattura le foto utilizzando la gamma di colori DCI-P3, che offre il 25% di copertura in più rispetto alla gamma di colori sRGB utilizzata su altri smartphone.